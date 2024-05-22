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لجنة الاقتصاد التقت وفد صندوق النقد الدولي.. البستاني: سنتبع نصائح الصندوق اذا لم تمس بسيادة لبنان

22
MAY
2024
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عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيسها النائب فريد البستاني وحضور الوزيرين في حكومة تصريف الاعمال الاقتصاد والتجارة أمين سلام والزراعة عباس الحاج حسن والنواب الاعضاء.

البستاني

وبعد الجلسة، اشار البستاني الى أنه اجتمع مع فريق صندوق النقد الدولي وأن الاجتماع كان قصيرا، لافتا الى أنه سيكون هناك اجتماع مع اللجنة في شهر ايلول وأن دوره ليس سياسيا.

وقال: "توافقنا على ان المسار القائم حاليا لا نستطيع السير به، ولجنة الاقتصاد تحضر بداية للانتقال الى اقتصاد منتج، ونحن سنتبع نصائح صندوق النقد الدولي اذا لم تمس بسيادة لبنان"، مؤكدا ان هناك ثوابت شرحتها لاعضاء الوفد، وتقنيا توافقنا".

وأضاف: "ركزوا على اعادة هيكلة المصارف، وننتظر الحكومة لتقدم مشروع قانون ونناقشه. نحن نصر على المحافظة على اموال المودعين، ويجب ان يكون هناك ثقة لاعادة اموالهم وقلنا اننا لا نساوم على حقوق المودعين، والمبلغ الذي يساعدنا لفتح مجالات كبيرة بالنسبة لعدة مؤسسات عالمية".

وتابع: "نحن كمجلس نيابي أبدينا فكرة كيف ستكون اعادة الهيكلة واعادة توزيع الخسائر. المواطن وضع امواله في المصرف، بأي حق علينا ان نقول له عليك ان تدفع "هيركات" ونحن لا نسير بها. سألوا لماذا لم توحدوا سعر الصرف.  شددت على العنصر البشري، فالعمال الموجودون اليوم يجب ان يكونوا خريجي المعاهد المهنية.  كما تناولنا  التفوق اللبناني  بالعلم والطبابة ، وعلينا اعادة تقوية هذه الامور. وتحدثنا عن اليورو بوند وانه كان علينا جدولة اليوروبوند، وكان لديهم افكار بالنسبة للاقتصاد".

ولفت البستاني الى ان لجنة الاقتصاد تشدد على ضرورة معالجة موضوع النافعة وأن تنظر اليها كقطاع عام، مشيرا الى أن ايرادات الدولة في النافعة والدوائر العقارية يجب ان تتساوى، وأنه يجب ايجاد طريقة قانونية لمعالجة موضوع النافعة، مناشدا وزير الداخلية بالنسبة لهذا الموضوع".

الى ذلك، أشار البستاني الى ان لجنة الاقتصاد ستعقد اجتماعات مع خبراء، وأن اول اجتماع سيكون في شهر حزيران، وأنه سيتم البحث في ان تكون اسعار الطاقة منافسة للدول الصناعة اضافة الى افكار ومواضيع اخرى.

وقال: "كما تناولنا موضوع الامن الغذائي، واللجنة استضافت الخبيرة بهذا الموضوع الدكتورة لارا واكيم . وتطرقنا الى مسألة اهراءات القمح، نحن لسنا بصدد هدم الاهراءات، ويجب ان يكون لنا في الوقت الحاضر بديل لها ، والنقاش كان مثمر.  ووعدنا الوزير ان سعر ربطة الخبز سيكون تحت سعر ال 65 الف ليرة وانها هي التي ستخفض الاسعار وتحسن الجودة".

وشدد البستاني على "تقوية المصارف وان لا يكون هناك اهراءات فقط في مدينة بيروت".

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