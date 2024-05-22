"الامطار عائدة"... منخفض جوي جديد في طريقه الينا!

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يسيطر طقس ربيعي رطب على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء ودرجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية والتي تبدأ بالانخفاض التدريجي اعتباراً من بعد ظهر يوم غد الخميس بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفعالية مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً متمركز حالياً وسط تركيا فتعود الى معدلاتها يوم الجمعة مع بعض التقلبات المحلية حتى مساء يوم السبت.

وأفادت مصلحة الأرصاد الجوية بأن معدل درجات الحرارة لشهر ايار في بيروت بين ١٨ و٢٧، في طرابلس بين ١٧ ٢٦، وفي زحلة بين ١٣ و ٢٧ درجة.

كما حذرت رواد البحر من ارتفاع موج البحر ما بين متر ونصف الى مترين ونصف خلال الفترة الممتدة من الجمعة ٢٤ و حتى يوم السبت ٢٥ ايار ٢٠٢٤ وامكانية تكون تيارات مائية خاصة على الشواطئ الرملية.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:

قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل حيث يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة، ترتفع درجات الحرارة بشكل بسيط وتصبح فوق معدلاتها الموسمية على الساحل بحدود درجتين.

الخميس:

غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة مع ضباب كثيف على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تبدأ بالانخفاض التدريجي اعتباراً من بعد الظهر وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، كما تنشط الرياح أحياناً اعتباراً من المساء.

الجمعة:

غائم جزئياً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية خاصة في المناطق الجبلية والداخلية ، يتكون الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة اعتباراً من بعد الظهر خاصة في المناطق الشمالية كما تنشط الرياح حيث تقارب سرعتها ال ٦٠ كلم/ساعة.

السبت:

غائم جزئياً مع انخفاض اضافي وطفيف بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات، تنشط الرياح أحياناً ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الشمالية حيث يعود الطقس الى الاستقرار اعتباراً من المساء.