living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

باسيل في تخريج دفعة من برنامج "20 ست وعشرين": سنحدد كوتا لمشاركة النساء في لوائح التيار الانتخابية

22
MAY
2024
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
 
رأى رئيس التيار الوطني الحر المهندس جبران باسيل أنّ النجاح الذي حصده مشروع "٢٠ ستّ و٢٠" هو حصيلة نجاح المدربين وإصرار منسقة لجنة المرأة المركزية على تحصيل دور المرأة في التيار. 
 
باسيل أوضح، في حفل تخرّج الدفعة الثانية من برنامج "٢٠ ستّ و ٢٠" الذي تنظّمه لجنة المرأة المركزية في التيار، أن العمل جارٍ على تعديل النظام بحيث تحذف كلمة "شؤون " من تسمية لجنة شؤون المرأة، إذ أن كل سيدة شؤونها هي شؤون الوطن. هذا بالإضافة لضرورة احتواء كل لجنة على عناصر شبابية وكذلك وضع كوتا مؤقتة للعناصر النسائية داخل اللجان ومراقبة تأثيرها ما يشكل دافعًا للسيدات للترشح.
 
هذا وأعلن رئيس التيار عن نيته تحديد كوتا نسائية لمشاركة النساء في لوائح التيار الانتخابية مشدّدًا على أن هذا الموضوع يتطلب إصرارًا من النساء ليكنّ جاهزات لدخول المعترك السياسي ، وقد أثبتت التجربة أنّ المرأة بإمكانها أن تقاتل سياسيًّا أكثر من الرجل. كذلك أشار باسيل أنّ التيار الوطني الحرّ هو أول من رشح نساء لتولي حقيبة الدفاع وحقيبة الخارجية الوزارية ونيابة مجلس الوزراء. . 
 
باسيل تمنى أن تبدأ الدورة الثالثة من مشروع "٢٠ستّ و٢٠"  سريعًا خلال الصيف، لأن الطاقات التي ظهرت اليوم وفي الدورة السابقة تشجّع على الاستمرار وإظهارها إلى الخارج، بالإضافة الى إنجاز دورات إعلامية لمختلف القطاعات التيارية. 
 
هذا وكانت كلمة لكل من ممثّلة المرأة في المجلس الوطني الاعلامية رندلى جبور ومنسقة لجنة المرأة المركزية  الاستاذة جومانا سليلاتي ، بالإضافة الى مداخلات سريعة للمتخرجات عرضن خلالها للملفات التي ينوين العمل عليها.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   