بري يغادر على رأس وفد ضمّ بوحبيب إلى طهران..

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غادر رئيس مجلس النواب نبيه بري على رأس وفد ضم وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى سماحة العلامة الشيخ علي الخطيب وعضو هيئة الرئاسة في حركة أمل الدكتورحمدان ،المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب علي حمدان ، ورئيس مصلحة الاعلام في مجلس النواب علي دياب ، الى طهران لتقديم واجب التعزية برئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير اللهيان والذين قضوا جراء حادث تحطم المروحية التي كانوا على متنها في محافظة اذربيجان الشرقية. وكان في وداعه في مطار بيروت وفد سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان القائم باعمال السيد صمدي ومهدي سليماني.