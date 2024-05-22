A + A -

الأنباء الكويتية: في إطار المساعي الرئاسية، قال مصدر نيابي بارز : «اننا أمام اتصالات حاسمة خلال الايام المقبلة قد تحدد المسار الذي ستذهب اليه الأمور لجهة الاستحقاق الرئاسي، وان كانت هناك بعض الإشارات بأن الأمور تسير بالمنحى الإيجابي، الذي يمكن ان يؤسس لإحداث خرق يمكن ان يبنى عليه لإيجاد قواسم مشتركة تؤدي إلى وصوله إلى خواتيمه السعيدة».

وفي هذا الاطار، أفادت معلومات خاصة بـ «الأنباء» ان العد العكسي لانتخاب رئيس للجمهورية بدأ على نار حامية، بناء على المعطيات الإقليمية والدولية وبيان اللجنة الخماسية الأخير، الذي أعطى الإشارة إلى المسارعة في الانتخاب.