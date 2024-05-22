عناوين الصحف ليوم الأربعاء 22 أيار 2024

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الأخبار: «وصْفة» سوليفان: التطبيع شرطاً لإنهاء الحرب

تبريز ودّعت رئيسي ورفاقه... والموعد مع طهران اليوم: إيران تواصل ترتيباتها الانتقالية

أوراق حزب الله الخَفية أشدّ كبحاً لدوافع الحرب

مرفأ طرابلس «مشرّع» أمام استيراد الأسلحة؟





نداء الوطن: إسرائيل تهدّد "بقوة نيران هائلة" في الحرب ضد "حزب الله"

سلاح العصابات التركي يفضح الأمن: قَبضْنا على الشاحنة وفرّ التاجر!

اللواء: المخاوف الجنوبية تخفِّض شروط الكتل للقبول «برئيس كيفما كان»

المساعدة القطرية للجيش مستمرة.. وجعجع للمساواة بين «التحرير» وخروج الجيش السوري!

البناء: طهران تستعد ليوم الوداع الكبير وفاء للأخلاق والتفاني في أداء الرئيس والوزير / بلينكن أمام الكونغرس: إدارة بايدن قدمت ما لم تحلم به «إسرائيل» بسخاء غير مسبوق / دول العالم تستعد لصدور مذكرات توقيف نتنياهو وغالانت.. والنرويج أول المنفذين /

النهار: ماذا ينتظر لبنان... إذا سقطت "المبادرة الدولية"؟

الجمهورية: الخماسية تترمح ومحاولة فرنسية لإنقاذها

تشييع حاشد لرئيسي



l'orient le jour: Mis au pied du mur, Netanyahu face à la frustration de son cabinet de guerre

عناوين بعض الصحف العربية

الأنباء الكويتية: مصادر: حسم الخيارات مطلوب داخلياً بتشديد الالتزام بـ «الطائف» وتنفيذ بنوده بصيغة «لا غالب ولا مغلوب»

أيام حاسمة باتجاه حلحلة عقد الاستحقاق الرئاسي وبدء العد العكسي لانتخاب رئيس للجمهورية

الشرق الأوسط السعودية: إيران تبدأ تشييع رئيسي... وخامنئي يقود المراسم

جنازة رئيسي انطلقت في تبريز



الوطن السورية: إيران اتشحت بالسواد وتشييع مليوني في تبريز وقم … بحضور زعماء ووفود عربية وأجنبية.. طهران تودع شهداءها اليوم