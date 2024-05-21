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"السيد يحذر من الفتنة"...هل يجوز ان تترك قرارات بهذه الخطورة على عاتق المحافظين والبلديات؟

21
MAY
2024
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كتب النائب اللواء جميل السيد عبر صفحته:

نقل مخيّمات النازحين والفتنة… محافظ الشمال وبلديات أخرى إتخذوا قراراً بنقل مخيمات النازحين السوريين من منطقة إلى أخرى، وقد يقوم غيرهم من المحافظين والبلديات والقائمقامين بإتخاذ قرارت مماثلة في مناطقهم، والسؤال: إلى أين سيتمّ نقل هؤلاء ومَن سيحدّد المنطقة التي سينقلون اليها؟! وهل أنّ معيار نقل المخيمات هو الاعتراض الطائفي أو الضرر السكاني والبيئي أو الحذَر الأمني أو غير ذلك؟! ألن تؤدي هذه الفوضى في نقل المخيمات إلى نشوب خلافات لبنانية لبنانية بين مناطق ترغب بنقلهم منها ومناطق ترفض إستقبالهم فيها؟! صحيح أنّ هنالك إجماعاً لبنانياً على ضرورة معالجة فوضى النزوح، ولكن، هل يجوز ان تترك قرارات بهذه الخطورة على عاتق المحافظين والقائمقاميين والبلديات؟! وأين هي الخطة المركزية العلنيّة لوزارة الداخلية المتعلقة بفوضى المخيمات؟! بالخلاصة، لا يمكن نقل مخيمات النازحين عشوائياً إلا بقرارات مدروسة على مستوى وزارة الداخلية، وإلا سنقع في فتنة لبنانية لبنانية..

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