عصابة خطيرة في قبضة قوى الامن...!

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أوقفت قوة من مفرزة حلبا القضائية في وحدة الشرطة القضائية بتاريخَي 29-04-2024 و01-05-2024، وفي بلدة عين الذهب، كل من



- ح. خ. (من مواليد عام 1998، لبناني) لإقدامه مع آخرين على سرقة أسلاك كهربائية عائدة لمؤسسة كهرباء لبنان، وكابلات اتصالات لشركة أوجيرو في بلدات عدة في عكار. وتبيّن أنه يوجد بحقه بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم سرقة.



وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه.



- ع. س. (من مواليد عام 1993، لبناني)، أحد أخطر المطلوبين في سرقة الأسلاك الكهربائية العائدة لمؤسسة كهرباء لبنان وكابلات اتصالات أوجيرو، وبجرم إطلاق نار، وتم ضبط بندقيّتيَن حربيّتَين وألبسة عسكرية، يستخدمها في أعمال السرقة. وتبيّن أنه يوجد بحقه /4/ مذكرات توقيف بجرائم سرقة، إطلاق نار، وبلاغَي بحث وتحرٍّ بجرم سرقة وتخريب.



والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي أفراد العصابة.