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"محاضر بالجملة" لمصلحة حماية المستهلك: سوء نظافة ولحوم فاسدة!

21
MAY
2024
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جال مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة في مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية على المؤسسات التجارية ومحال اللحوم في نطاق مدينة النبطية وبلدات الشرقية وكفرصير وصير الغربية، وبلدة إبل السقي في قضاء مرجعيون، في حضور رئيس المصلحة محمد بيطار وبمؤازرة عناصر من جهاز أمن الدولة - المكتب الإقليمي في النبطية.

وتم تسطير ٦ محاضر ضبط بحق أصحاب ملاحم، و٣ محاضر في بلدة كفرصير لسوء النظافة،  إضافة الى تلف كمية من اللحوم الفاسدة في إحدى الملاحم،  و٣ محاضر لعدم إعلان أسعار وتخطي نسب الأرباح في بلدة صير الغربية.

وقد تم توجيه إنذارت خطية للبعض بضرورة الإلتزام بالقوانين المرعية الإجراء تحت طائلة إقفال الملاحم بالشمع الاحمر وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص.

هذا وسطر فريق من مفتشي مصلحة الاقتصاد في الجنوب محضري ضبط بحق ملحمتين في بلدة البرج الشمالي قضاء صور، وذلك ضمن جولة نفذتها المصلحة مع المراقب الصحي في بلدية صور، حيث ضبطت الملاحم المخالفة وهي تبيع لحوما هندية وبرازيلية على انها طازجة .

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