لؤي جثّة هامدة داخل خزان من الزيت!

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هزّت حادثة مأساوية منطقة جبل محسن في طرابلس اليوم الثلاثاء, جراء سقوط العامل لؤي حيدر عارف في إحدى شركات الزيتون في سلعاتا قضاء - البترون, داخل خزان زيت الصويا.

ووفق المعلومات, فإن "لؤي وأثناء عمله سقط عن طريق الخطأ داخل خزان زيت الصويا, الأمر الذي استدعى فرق الدفاع المدني والصليب الأحمر إلى المكان لإنقاذه, إلا أن العملية باءت بالفشل", إذ كشفت المعلومات, أنه "تم العثور على لؤي قبل قليل جثّة هامدة داخل الخزان".

وعُلِمَ أن "الصليب الأحمر نقل لؤي إلى أحد مستشفيات المنطقة, بانتظار وصول الطبيب الشرعي للكشف على جثّته".

وحضرت القوى الأمنية إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادثة.