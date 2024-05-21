تحية رياضية من النائب أبي رميا

A + A -

كتب النائب سيمون ابي رميا على حسابه عبر منصة إكس: "مرة جديدة، لقب بطل لبنان في كرة السلة يعود إلى النادي الرياضي المتألق دائماً.

مبروك للاعبين والإداريين والجمهور.

هذه السنة شاهدنا بطولة رائعة استثنائية ويعود الفضل الى:

- النوادي التي ارتقت من خلال لاعبيها ومدربيها إلى مستوى مميّز واولها نادي الحكمة الذي عرف ان يقارع الرياضي ويخلق جواً حماسياً رائعاً

- الجماهير المحبة لهذا اللعبة التي حولتها الى لعبة جماهيرية بامتياز

- النقل التلفزيوني المباشر الذي ادخل كرة السلة الى كل البيوت

- الاتحاد الديناميكي وعلى رأسه الاستاذ أكرم الحلبي الذي انتشل اللعبة من براثن الطائفية والسياسة إلى رحاب الرياضة والكفاءة.

مبروك من جديد للجميع وعلى الموعد دائماً للموسم المقبل. "