تحية رياضية من النائب أبي رميا

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كتب النائب سيمون ابي رميا على حسابه عبر منصة إكس: "مرة جديدة، لقب بطل لبنان في كرة السلة يعود إلى النادي الرياضي المتألق دائماً.
مبروك للاعبين والإداريين والجمهور.
هذه السنة شاهدنا بطولة رائعة استثنائية ويعود الفضل الى:
- النوادي التي ارتقت من خلال لاعبيها ومدربيها إلى مستوى مميّز واولها نادي الحكمة الذي عرف ان يقارع الرياضي ويخلق جواً حماسياً رائعاً
- الجماهير المحبة لهذا اللعبة التي حولتها الى لعبة جماهيرية بامتياز
- النقل التلفزيوني المباشر الذي ادخل كرة السلة الى كل البيوت
- الاتحاد الديناميكي وعلى رأسه الاستاذ أكرم الحلبي الذي انتشل اللعبة من براثن الطائفية والسياسة إلى رحاب الرياضة والكفاءة.
مبروك من جديد للجميع وعلى الموعد دائماً للموسم المقبل. "