درجات الحرارة فوق معدلاتها... والأجواء مغبرة

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يؤثر على لبنان طقس مستقر كلياً ويستمر في الأيام المقبلة مع انخفاض بدرجات الحرارة اليوم لتعود وترتفع غدا وتبقى حارة قليلا في النهار وفوق المعدلات، مع أجواء مغبرة نتيجة تدفق كتل دافئة نحو منطقتنا من فوق شمال شرق أفريقيا وتنحسر كلياً يوم الجمعة المقبل.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٩ و٢٨ درجة ساحلا، بين ١٢ و٢٩ درجة بقاعاً وبين ١٤ و٢٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر

- الجو: مغبر قليلاً ويتخلل الجو سحب عالية ويتشكل ضباب محلي

- الرياح: غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و٨٠ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٢ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الأربعاء: الطقس مغبر قليلاً ومشمس الى غائم حزئياً مع تشكل ضباب خفيف. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و٣٠ درجة ساحلا، وبين ١٢ و٣٠ درجة بقاعاً وبين ١٤ و٢٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الخميس: الطقس مغبر قليلاً ومشمس الى غائم جزئياً. أما درجات الحرارة فمستقرة نسبياً وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و٣٠ درجة ساحلا، وبين ١٢ و٣٠ درجة بقاعاً وبين ١٥ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س.