"أضرارٌ جسيمة"... اليكم المشهد جنوباً!

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أغار الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة منتصف الليل، على أطراف بلدتي بيت ليف ورامية، ما أدى الى اضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات والاحراج.



وأطلق الجيش الإسرائيلي القنابل الحارقة على الاحراج المتاخمة للخط الازرق قبالة بلدتي الناقورة وعلما الشعب.



وكانت قرى القطاعين الغربي والاوسط عاشت يوما صعبا، حيث نفذ الإسرائيلي اكثر من غارة في الناقورة وفي المنصوري ادت الى ارتقاء عدد من الشهداء.

وحتى صباح اليوم، استمر الجيش الإسرائيلي في اطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق في القطاعين الغربي والاوسط وصولا الى مشارف مدينة صور، بالتزامن مع تحليق للطيران الاستطلاعي فوق القرى الحدودية في قضاء صور والساحل البحري وصولا الى مجرى نهر الليطاني.