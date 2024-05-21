"الجيش الإسرائيلي": اعترضنا جسما جويا مشبوها من الأراضي السورية

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روسيا اليوم: أعلن الجيش الإسرائيلي فجر يوم الثلاثاء أنه اعترض جسما مشبوها فوق مدينة إيلات جنوب إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان: "اعترضت طائرات حربية قبل قليل هدفا جويا مشبوها كان في طريقه من الأراضي السورية نحو إسرائيل".

وأضاف أفيخاي أدرعي أن الجسم المشبوه لم يخترق الأجواء الإسرائيلية.

وأفاد أيضا بأن سفينة حربية من طراز "ساعار 4.5" اعترضت بالتعاون مع طائرات حربية، هدفين جويين كانا في طريقهما نحو الأراضي الاسرائيلية من جهة الشرق.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الأهداف الجوية لم تخترق أجواء إسرائيل.



ومساء يوم الاثنين أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها استهدفت هدفا حيويا في مدينة إيلات الإسرائيلية "أم الرشراش" بالطيران المسير.

وقالت في بيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في غزة وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق مساء الاثنين 20 مايو 2024 هدفا حيويا في ايلات "أم الرشراش" بواسطة طائرتين مسيرتين".

وأكدت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيانها أنها مستمرة في عملياتها.