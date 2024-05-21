أربعة شهداء و4 جرحى بعدوان إسرائيلي استهدف ريف حمص

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الوطن السورية:بينما استشهد عدد من المواطنين وأصيب أربعة آخرون جراء عدوان إسرائيلي على مواقع في ريف محافظة حمص، استهدف الجيش العربي السوري أمس بمدفعيته الثقيلة، مواقع لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي بريف إدلب الجنوبي، على حين واصل الطيران الحربي السوري والروسي غاراته على أوكار للدواعش.

وفي التفاصيل، أكد مصدر ميداني لـ«الوطن»، أن الجيش وجه رمايات نارية على مواقع للإرهابيين في البارة والرويحة وكنصفرة بمنطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وأوضح أن مجموعات إرهابية مما تسمى غرفة عمليات « الفتح المبين» التي يقودها «النصرة» كانت اعتدت بقذائف صاروخية ورشقات من أسلحة رشاشة ثقيلة على نقاط عسكرية في محور الرويحة بريف إدلب الجنوبي، اقتصرت أضرارها على الماديات، فرد عليها الجيش بدك مواقعها بالنيران المناسبة.

وفي البادية الشرقية بيَّنَ مصدر ميداني لـ«الوطن»، أن وحدات من الجيش خاضت أمس اشتباكات ضارية مع خلايا من تنظيم داعش الإرهابي في بادية حمص الشرقية، ما أسفر عن مقتل العديد من الدواعش وإصابة آخرين، فيما ارتقى ثلاثة عناصر شهداء.

ولفت المصدر إلى أن سلاح الجو الحربي السوري والروسي المشـترك واصل أمس شن غاراته عـلى تحركات ونقاط انتشار الدواعش في منطقتي تدمر والسخنة من بادية حمص الشرقية، محققاً فيها إصابات دقيقة.

في حمص، أفاد مراسل «الوطن» بارتقاء عدد من الشهداء وإصابة 4 أشخاص على الأقل بسبب عدوان إسرائيلي استهدف مواقع في ريف المحافظة، وقال: إن 4 أشخاص ارتقوا شهداء (أمس) وأصيب 4 أشخاص على الأقل جروحهم متفاوتة الخطورة، بعدوان إسرائيلي استهدف جنوب مدينة حمص، في حين استهدفت مسيرة تابع للعدو الإسرائيلي سيارة في مدينة القصير بريف المحافظة.