عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 21 أيار 2024

الأخبار: إسرائيل في هستيريا: الجنائية الدولية تكرهنا!
المصارف طالبت بتحميل الدولة ٥٠ مليار دولار | صندوق النقد: صارحوا المودعين بالحقيقة
فاجعة رحيل رئيسي: إيران تستوعب الصدمة وتقرّ الانتخابات
اللواء: «المفوضيَّة» تسحب كتاب النازحين وتمتثل للقانون
صندوق النقد يطالب برّي بتشريع الإصلاحات.. وكرّ وفرّ بين الاغتيالات وقصف المواقع
نداء الوطن: 11 قتيلاً في غارات إسرائيل على الجنوب وسوريا
"حليب السباع" يُطوّع مفوّضية اللاجئين.. و6 شاحنات أسلحة تركية إلى بيروت
البناء: إيران تنعى رئيسها ووزير خارجيتها وتبدأ التحقيق وتنتخب رئيساً في 28 حزيران / مدّعي الجنائية الدولية يطلب توقيف نتنياهو وغالانت وهنية والسنوار وضيف/ حماس استنكرت مساواة الضحية بالجلاد.. ونتنياهو يعتبر أنه وجيشه فوق القانون
النهار: بعد العصابات والتسيّب... تهريب أسلحة! "ليّ ذراع" بين الحكومة ومفوضية اللاجئين
الجمهورية: الجنائية الدولية: لإعتقال نتنياهو والسنوار
ماذا يعني غياب رئيسي عن المشهد السياسي؟
l'orient le jour: Mort de Raïssi : une succession compliquée, en attendant celle de Khamenei
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: إيران تشيّع رئيسي ومرافقيه... وخامنئي يكلف مخبر مهام «الرئاسة»
الحكومة تعيّن باقري كني قائماً بأعمال «الخارجية»... وطهران تؤكد إجراء انتخابات رئاسية بعد 50 يوماً
الأنباء الكويتية: ترتيبات الهدنة قد تسبق انتخاب الرئيس
مصدران لـ «الأنباء»: ضمانات بفصل الاستحقاق الرئاسي عن الجنوب
الوطن السورية: دمشق تشارك شعبها الصديق حزنه وتعلن الحداد ثلاثة أيام … إيران تودع اليوم رئيسها..