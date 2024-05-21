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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 21 أيار 2024

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الأخبار: إسرائيل في هستيريا: الجنائية الدولية تكرهنا!

المصارف طالبت بتحميل الدولة ٥٠ مليار دولار | صندوق النقد: صارحوا المودعين بالحقيقة
فاجعة رحيل رئيسي: إيران تستوعب الصدمة وتقرّ الانتخابات

 

 

 

 

اللواء: «المفوضيَّة» تسحب كتاب النازحين وتمتثل للقانون
صندوق النقد يطالب برّي بتشريع الإصلاحات.. وكرّ وفرّ بين الاغتيالات وقصف المواقع

 

 

 


نداء الوطن: 11 قتيلاً في غارات إسرائيل على الجنوب وسوريا
"حليب السباع" يُطوّع مفوّضية اللاجئين.. و6 شاحنات أسلحة تركية إلى بيروت

 

 

 

 

البناء: إيران تنعى رئيسها ووزير خارجيتها وتبدأ التحقيق وتنتخب رئيساً في 28 حزيران ‪/‬ مدّعي الجنائية الدولية يطلب توقيف نتنياهو وغالانت وهنية والسنوار وضيف‪/‬ حماس استنكرت مساواة الضحية بالجلاد.. ونتنياهو يعتبر أنه وجيشه فوق القانون

 

 

 

 

النهار: بعد العصابات والتسيّب... تهريب أسلحة! "ليّ ذراع" بين الحكومة ومفوضية اللاجئين

 

 

 

 

الجمهورية: الجنائية الدولية: لإعتقال نتنياهو والسنوار
ماذا يعني غياب رئيسي عن المشهد السياسي؟

 

 

 

 

l'orient le jour: Mort de Raïssi : une succession compliquée, en attendant celle de Khamenei

 


عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: إيران تشيّع رئيسي ومرافقيه... وخامنئي يكلف مخبر مهام «الرئاسة»
الحكومة تعيّن باقري كني قائماً بأعمال «الخارجية»... وطهران تؤكد إجراء انتخابات رئاسية بعد 50 يوماً

 

 

 

 

الأنباء الكويتية: ترتيبات الهدنة قد تسبق انتخاب الرئيس
مصدران لـ «الأنباء»: ضمانات بفصل الاستحقاق الرئاسي عن الجنوب

 

 

 

 

الوطن السورية: دمشق تشارك شعبها الصديق حزنه وتعلن الحداد ثلاثة أيام … إيران تودع اليوم رئيسها..

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