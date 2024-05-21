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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 21 أيار 2024

21
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

لفت انتباه عدد من الدبلوماسيين الردود التي صدرت عن القيادات المعارضة لحكومة بنيامين نتنياهو على طلب مدّعي عام المحكمة الجنائية الدولية ملاحقة نتنياهو ووزير حربه بحيث اصطفوا جميعاً وراء نتنياهو برفض الطلب؛ وفعل الأمر نفسه كلّ من الرئيس الأميركي ووزير خارجيته ووزير دفاعه، رغم أن الطلب مرفق بطلب مماثل بحق قادة حماس، بحيث يبدو أن الحفاظ على بقاء الكيان فوق القانون موضع إجماع أميركي إسرائيلي.

 

خفايا
قال مسؤولون إيرانيون إن المعنيين بالتحقيق في حادث الطائرة المروحية التي أدى سقوطها المفجع الى خسارة الرئيس السيد إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية وعدد من المسؤولين والمرافقين يضعون كل الفرضيات أمامهم بما فيها العمل التخريبي من جهة معادية واحتمال استخدام الأراضي الأذربيجانية لذلك، وسوف يقومون بعد الاطلاع على الصندوق الأسود بفحص كل الفرضيات. وإذا تبين أن الحادث نتيجة عمل تخريبيّ، فعلى الذين قاموا بذلك أن يقيسوا بالنسبة والتناسب على الردّ الإيراني على ضرب القنصلية في دمشق ومقتل عدد من الضباط فيها ليعرفوا حجم الردّ الذي عليهم توقعه على الجريمة في حال ثبوتها.

 

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز
تضمر فروع بنوك كبرى، على خلفية الإقفال وتسريح الموظفين، في إطار سياسة إطالة الاستمرار بانتظار مصير الحلول الحكومية.

 

غمز
لم يسمع سفير دولة أوروبية أي تغيير في موقف رئيس حزب مسيحي من موضوع المشاركة بالمشاورات أو الحوار النيابي قبل الجلسات.


همس
يروي عائدون من عواصم المظاهرات أن العناصر اليهودية تعيش متخفيَّة خلافاً لما كانت عليه الحال قبل 7 ت1.

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

يقال إنّ أكثر من وجهة نظر اقتصادية ومالية تظهّرت خلال اجتماعات الوفد النيابي في واشنطن.

 

تحاول شخصيات بارزة في «تيار المستقبل» في عكار وطرابلس، التواصل مع فريق عمل بهاء الحريري في بيروت وصيدا، لحجز مواقع لها في أي تنظيم جديد ينوي إنشاءه، وذلك في ظل الحديث عن زيارة مرتقبة لبهاء الحريري إلى لبنان تتخللها زيارتان إلى عكار وطرابلس.

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