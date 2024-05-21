6 شاحنات أسلحة تركية إلى بيروت

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

شأن سيادي يتعلق بالأمن، إذ انكشفت صدفةً أمس حمولة أسلحة كانت متجهة من الشمال نحو بيروت. فإثر اندلاع حريق بشاحنة للنقل الخارجي على أوتوستراد البترون قرب محطة الكهرباء، وفي أثناء قيام فرق الإطفاء في الدفاع المدني باخماد الحريق، تبيّن أنّ الشاحنة تحمل أسلحة.

وعلى الفور حضرت فرق الأجهزة الأمنية والعسكرية، وضربت طوقاً أمنياً في المحلة وباشرت التحقيقات لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

وعلمت «نداء الوطن» ان التحقيقات كشفت ان الشاحنة التي يقودها سوري كانت ضمن قافلة تضم 6 شاحنات انطلقت من مرفأ طرابلس ضمن عملية تهريب وتحمل أسلحة فردية، وقد وضّبت بطريقة محترفة لكي لا يتم الكشف عنها. ويتم البحث وملاحقة شخص لبناني يرجح انه أساسي في العملية، وتتابع مخابرات الجيش تحقيقاتها لمعرفة الجهة التي تقف وراء مصدر السلاح ووجهته.