عمليات دهم في بلدتَي مقنة وبيت الطشم - البقاع وتوقيف مطلوب

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 20 / 5 / 2024، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في بلدة بيت الطشم – البقاع منزل المواطن (ع.ح.ح.) وأوقفته كونه مطلوبًا لإقدامه على إطلاق النار باتجاه مواطنين، وضبطت في حوزته بندقية حربية وكمية من الذخائر وحبوب الكبتاغون.

كما دهمت وحدة أخرى منازل مطلوبين في بلدة مقنة – البقاع لارتكابهم جرائم الخطف وإطلاق النار والاتجار بالمخدرات، وضبطت أسلحة حربية وكمية من الذخائر.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.