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بالصورة - رسالة من السيد نصرالله إلى المرشد الايراني

20
MAY
2024
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ابرق الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصر الله إلى المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية السيد علي الخامنئي معزيا ب"استشهاد الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي ورفاقه"، وجاء في نص البرقية: "إنني أتقدم من سماحتكم باسم حزب الله ومجاهديه وعوائل شهدائه وجرحاه وعامة جمهور المقاومة في لبنان ‏بأحر التعازي ومشاعر المواساة بمناسبة، استشهاد هذا الجمع من القادة الأبرار وفي مقدمهم سماحة آية الله ‏السيد إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية المجاهد والخدوم والوفيّ ووزير خارجيته الأخ العزيز ‏الدكتور حسين أمير عبد اللهيان حامل راية الدفاع عن المقاومة في كل المحافل الدولية وسماحة آية الله آل ‏هاشم ممثل سماحتكم في آذربايجان الشرقية ومحافظها السيد رحمتي ورفاقهم الذين كانوا معهم.‏

إننا نشارككم كل مشاعر ومعاني فقد هؤلاء القادة الكرام في هذه المرحلة الحساسة وانتم تقودون الأمة ‏الإسلامية في صراعها المرير مع قوى الاستكبار والهيمنة والاحتلال الأميركي والصهيوني لمقدساتنا ‏وبلادنا وشعوبنا.‏

لنا ولجميع المظلومين والمقاومين ومجاهدي طريق الحق، كل العزاء والأمل بوجودكم المبارك وقيادتكم ‏الحكيمة والمسددة والشجاعة.‏

أسأل الله تعالى أن يمد في عمركم الشريف وأن يعين قلبكم الطاهر على تحمل ألم هذا الفقد لهؤلاء القادة ‏الأوفياء والمخلصين وأن يمن على عائلاتهم الكريمة والشريفة وعلى شعبنا الإيراني العزيز والكبير وعلى ‏جميع المسؤولين المحترمين في الجمهورية الإسلامية بالصبر والسلوان وعظيم الأجر وقرب الفرح ‏والنصر إنشاء الله وان يتغمد هؤلاء الشهداء الأخيار جميعاً بواسع رحمته ويجمعهم مع ساداتنا رسول الله ‏وآله الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين".

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