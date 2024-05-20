عطالله يشارك في عملية إزالة خيم النازحين غير الشرعية لتجمع "الواحة" في دده: تطبيق القرار الكوراني المشترك

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شارك النائب جورج عطالله في عملية إزالة مجمع "الواحة" غير المشروع لخيم النازحين السوريين في دده - الكورة، وذلك بمواكبة من القوى الأمنية وشرطة بلدية دده، ومشاركة محافظ الشمال رمزي نهرا، والقائمقام كاترين الخوري.

وكان مجمع "الواحة" يضم أكثر من ١٢٠٠ نازح، وتمت عملية إزالة الخيم الملاصقة للأبنية التي تشكل مجمع الواحة بالجرافات وذلك بعد توجيه إنذار مسبقاً للمخالفين. وتأتي إزالة التجمع تنفيذاً للقرار الكوراني المشترك من بلديات واتحادات بلديات ونواب، بتطبيق القوانين على كل المخالفات للنازحين السوريين.

إلى ذلك أوضحَ النائب جورج عطالله أن الصورة التي نُشرت له خلال عملية إزالة المخالفات وبدت وكأنها تتضمن تصرفاً مسيئاً للأمم المتحدة، أتت خلال تجوله وسط الحطام بعد انتهاء عملية الإزالة.

وأكد عطالله أنه على الرغم من الإختلاف حول مقاربة ملف النزوح في لبنان مع المفوضية العليا للاجئين، فإنه لا يمكن أن يصدر عنه أي تصرف مقصود للإساءة إلى الأمم المتحدة ورموزها.