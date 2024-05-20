"تنظيم مسألة النزوح السوري"... سلسلة لقاءات لبوحبيب

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استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالله بو حبيب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي مايكل مارتن.

وشكر بو حبيب لـ "إيرلندا مواقفها الداعمة والتاريخية حيال لبنان والمنطقة"، مثنيا على "دور الكتيبة الإيرلندية في اليونيفيل، التي تقوم بمهامها منذ أكثر من أربعة عقود من الزمن". وأكد "تمسك لبنان بأمن اليونيفيل والعاملين فيها"، معتبرا أن "مهمتها تصب في تعزيز مسار الاستقرار والأمان الذي يسعى إليه جاهدا لبنان".

كما استقبل بوحبيب قائد الجيش الغاني الجنرال توماس أوبونغ - بيبرا، الذي وضعه في أجواء مهمة كتيبة غانا العاملة ضمن قوات "اليونيفيل". وشكر له بو حبيب "الدور الكبير الذي تلعبه غانا في حفظ السلام في الجنوب".

والتقى بو حبيب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، ووضعها في أجواء لقائه مع ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إيفو فريسون.