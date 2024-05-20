بالصورة- الأمن العام يقفل 4 محال يديرها سوريون في صور

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أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في صور بأن شعبة معلومات الجنوب في الأمن العام - الأمن القومي وشعب الاستقصاء والتحقيق في مراكز أمن عام صور وقانا نفذت، بناء على توجيهات المدير العام للأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري وتعليماته، حملة في مختلف بلدات صور وقراها لقمع المخالفات ومراقبة العمالة السورية.

وأسفرت هذه الحملة عن إقفال 4 محلات بالشمع الأحمر يديرها عمال سوريون، بعد أخذ اشارة القضاء المختص، وهي: فرن للمناقيش في بلدة طورا، فرن صاج في بلدة العباسية، محال خضار في مدينة صور، ومحال لبيع إطارات السيارات وتصليحها في بلدة صديقين.