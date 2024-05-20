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الـunhcr تسحب الكتاب الذي وجهته الى وزارة الداخلية بشأن اللاجئين...

20
MAY
2024
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قامت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الـunhcr، بسحب الكتاب الذي كانت وجّهته إلى وزارة الداخلية والبلديات يوم الجمعة 17 أيار 2024، وذلك بناء على طلب معالي وزير الخارجية والمغتربين.

وأوضحت المفوضية في بيان، أن الكتاب الذي تم توجيهه إلى وزارة الداخلية والبلديات الأسبوع الماضي، قد تم إرساله وفقاً للإجراءات المتّبعة مع النظراء الحكوميين المعنيين وبما يتماشى مع المسؤوليات المنوطة بالمفوضية عند بروز قضايا تتعلق بالفئات الضعيفة في لبنان، بما فيها اللاجئون.

ولفتت الى أنها تواصل التزامها بكونها شريكاً داعماً وشفّافاً في لبنان. وقالت: "سنواصل دعوتنا لزيادة المساعدات المقدَّمة إلى لبنان وتعبئة الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات الملحّة للفئات الأكثر ضعفاً".

هذا وأكدت على أهمية قيام المجتمع الدولي بإعطاء الأولوية للحلول الدائمة للاجئين للمساعدة على تخفيف الضغوط في لبنان، بما في ذلك من خلال تهئية ظروف في سوريا أكثر مؤاتية للعودة.

الى ذلك، جددت المفوضية التزامها بالتعاون بشكل بنّاء مع الحكومة اللبنانية.

وكانت الـLBCI، قد نشرت في وقت سابق اليوم، نص رسالة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الذي أُرسل الى وزارتي الداخلية والخارجية.

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