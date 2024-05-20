سلسلة استهدافات للحزب!

صدر عن المقاومة الإسلامية البيان التالي:
دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:25 من بعد ظهر يوم الاثنين 20-5-2024 موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.
وأضافت في بيان ثان: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على الاعتداءات الاسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الامنة وخصوصاً الاعتداء على بلدة الناقورة إستهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية مقر الفرقة 91 في ثكنة برانيت بصاروخ بركان ثقيل ما أدى إلى تدمير جزء منها وإصابة عدد من جنود العدو وإشتعال النيران فيها. "
وأكملت: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند السعة 01:30 من بعد ظهر يوم الاثنين 20-5-2024 ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة."