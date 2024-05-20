سلسلة استهدافات للحزب!

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صدر عن المقاومة الإسلامية البيان التالي:‏

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، إستهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:25 من بعد ظهر يوم الاثنين 20-5-2024 موقع ‏الراهب بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة. ‏

وأضافت في بيان ثان: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‏الاعتداءات الاسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الامنة وخصوصاً الاعتداء على بلدة ‌‏الناقورة إستهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية مقر الفرقة 91 في ثكنة برانيت بصاروخ بركان ثقيل ‌‏ما أدى إلى تدمير جزء منها وإصابة عدد من جنود العدو وإشتعال النيران فيها. ‏ "

وأكملت: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، إستهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند السعة 01:30 من بعد ظهر يوم الاثنين 20-5-2024 ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة."