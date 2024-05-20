اليكم جديد الاعتداء على المفتشة مهى خيال...!

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نظمت المفتشية العامة التربوية ، وقفة احتجاجية، ظهر اليوم امام مبنى التفتيش المركزي- فردان ، وذلك"لشجب الجريمة التي تعرضت لها المفتشة التربوية مهى الخيال من خلال احراق سيارتها في طرابلس لمنعها من متابعة عملها الرقابي. كما وللتأكيد على الاجهزة القضائية والامنية المختصة بضرورة الاسراع في إظهار خيوط هذه الجريمة وكشف الفاعلين والمحرضين صونا لجهاز رقابي دأب على العمل في سبيل الإصلاح التربوي، في كافة مجالاته حفاظا على مستقبل طلابنا الذين يشكلون خشبة خلاص لبنان".