جراثيم في لحوم هذه المطاعم!

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نفذ مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية جولات تفتيشية، بمتابعة من رئيس المصلحة محمد بيطار وبمؤازرة عناصر جهاز أمن الدولة المكتب الإقليمي في النبطية، على المؤسسات التجارية والمواد الغذائية والإستهلاكية ومحال اللحوم والدواجن ومطاعم وسناك الشاورما في نطاق مدينة النبطية وبلدات الدوير وأنصار وزبدين وتول وبلدة الفرديس قضاء حاصبيا. وقد تم سحب ٣ عينات من لحوم الشاورما، وسطرت ٣ محاضر ضبط بحق أصحاب مطاعم في بلدتي أنصار والدوير قضاء النبطية لوجود شوائب جرثومية ظهرت بعد صدور نتائج عينات كانت قد سحبت الأسبوع الماضي لفحصها في المختبر المعتمد من الوزارة، ووقع اصحاب تلك المطاعم على تعهدات بضرورة إصلاح الخلل والإلتزام بسلامة الغذاء والنظافة، على ان يتم سحب عينات جديدة لاحقاً ليبنى على الشيء مقتضاه.





