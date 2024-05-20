التيار: لا علاقة لباسيل بمنع دخول شخصية صناعية إلى أميركا وندعو وسائل الإعلام لتوخي الدقة وعدم التشهير بالناس

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أصدرت لجنة الإعلام المركزية في التيار الوطني الحر البيان التالي:

ذكرَ موقع ال MTV أنَّ السلطات الرسمية الاميركية منعت شخصيةً صناعية لبنانية من الدخول إلى أميركا بسبب قربها من النائب جبران باسيل والتيار الوطني الحر.



يؤكِّد التيار الوطني الحر ألا علاقة لباسيل بظروف منع دخول هذه الشخصية إلى أميركا، ويوضح أنه لم يتم توجيه أي سؤال للشخص المعني حول علاقته بباسيل أو بالتيار.



ويشير "التيار" إلى أن السلطات الأميركية في المطار أبلغت الشخصية المعنية أن هذا المنع يسري لمرةٍ واحدة فقط، على أن تتوفر له فرصة للسفر والدخول في المرة الثانية، وهو أمر أصبحَ معتاداً ومتكرّراً مع العديد من اللبنانيين من فئات سياسية متعدّدة، ومعروفة بقربها من اميركا.



كما يدعو "التيار" وسائل الإعلام والـ MTV خاصةً إلى توخي الدقة في أخبارها لعدم التشهير بالناس جزافاً وتقصي المعلومات من الأشخاص المعنيين مباشرة.