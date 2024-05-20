التيار معزياً الشعب والمسؤولين في إيران: نعرب عن تضامننا في هذا الوقت العصيب

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يتقدَّم التيار الوطني الحر بأصدق التعازي من الشعب الايراني والمسؤولين في إيران بوفاة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومرافقيهما، في الحادث الأليم والمؤسف أمس الأحد.



إن "التيار" إذ يعبّر عن تضامنه مع الشعب الإيراني في مصابه في هذا الوقت العصيب، واذ لا ينسى وقفات ايران مع لبنان في ايّامه الصعبة وفي صراعه مع اسرائيل، يتمنى لإيران دوام الإستقرار والأمان والإستمرارية في مؤسساتها الدستورية، ودوام علاقات الصداقة بين لبنان وإيران لما فيه خير البلدين ومصالحهما.