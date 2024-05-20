خاص - دور سلبيّ لأحد اللصيقين بميقاتي.. نسف الاتفاق مع صندوق النقد لهذا الغرض!

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خاص tayyar.org -

يقول مصدر ديبلوماسي إن أحد المقرّبين من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يلعب دورا سلبيا في ملفيّ النزوح والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يعكس حقيقة ما يدور في خلج ميقاتي والمنظومة التي لا تزال تقتدي بسياسات حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة.



ويلفت المصدر إلى أن هذا المقرّب اللصيق بميقاتي الذي كانت له بصماته في ما سمّي هية المليار يورو الأوروبية وفي وضع فذلكتها وتأمين التغطية لها في مجلس النواب، له تأثير مماثل في التفاوض مع صندوق النقد، بما يؤدي إلى نسف مشروع الاتفاق بذريعة أن للبنان خيارات أخرى أقلّ إيلاما، فيما الحقيقة أن مُراد المنظومة تأمين استمرارية سياسات سلامة المالية من أحل الحفاظ على مكتسباتها وإجهاض محاولات الإصلاح. وهي راهنا تتذرّع بشعار حماية كل الودائع من أجل نسف الاتفاق والاصلاحات في آن.



يلاحَظ في هذا السياق أن ميقاتي حيّد نائبه سعادة الشامي عن تفاصيل التفاوض مع الصندوق لمنعه من الإدلاء برأيه المعارض لسياسة المنظومة.

يذكر أن وفدا من صندوق النقد برئاسة المسؤول عن الملف اللبناني ارنستو راميريز، يباشر اليوم لقاءاته في بيروت التي تنتهي الخميس. وستكون له اجتماعات بعيدة من الإعلام ستكون لها تأثير مباشر في مهمة الوفد.