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من هو المرشح الأول لخلافة الرئيس الإيراني؟

20
MAY
2024
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بعد تأكيد مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان، وآخرين، في حادثة تحطم مروحية بشمال شرقي البلاد، من المتوقع أن يتولى المرشح الأولى لخلافته، محمد مخبر، رئاسة إيران.

من هو محمد مخبر؟

يبلغ محمد مخبر من العمر 68 عاما.
يحمل درجتي دكتوراه في القانون الدولي والإدارة.
ترأس لجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني وهي مؤسسة حكومية مختصة بالشؤون الخيرية.
كان المدير التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي لشركة خوزستان للاتصالات.
أدرجه الاتحاد الأوروبي عام 2010 على قائمة العقوبات لصلته ببرنامج إيران الصاروخي.
أدرج على لائحة العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأميركية في يناير 2021.
في أغسطس 2021 اختاره الرئيس إبراهيم رئيسي نائبا أول له.
الدستور الإيراني:

وفقا لنص مادة 113 من الدستور الإيراني، يعتبر رئيس الجمهورية أعلى مسؤول رسمي في البلد بعد منصب المرشد.
وتقول المادة 113 إن الرئيس هو صاحب المسؤولية عن تنفيذ الدستور ورئاسة السلطة التنفيذية.
وجاء في المادة 131، أنه "في حالة وفاة، غياب أو مرض أصاب رئيس الجمهورية في إيران يتولى نائبه الأول صلاحيات ومهام رئيس الجمهورية.
كذلك تقول المادة 131 من الدستور أنه سبتم تشكيل مجلس ليتخذ الإجراءات لانتخاب رئيس جديد في غضون فترة أقصاها 50 يوماً.

ماذا حدث؟

طائرة مروحية كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي تعرضت الأحد لحادث.
التلفزيون الرسمي الإيراني أعلن هبوط المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني اضطراريا دون مزيد من التفاصيل.
كان رئيسي مسافرا إلى محافظة أذربيجان الشرقية في إيران.
وصف التلفزيون الرسمي منطقة الحادث بأنها قريبة من مدينة جلفا الواقعة على الحدود مع دولة أذربيجان، على بعد حوالي 600 كيلومتر (375 ميلاً) شمال غرب العاصمة الإيرانية طهران.
تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن إرسال سرب من الطائرات المسيرة وفرق الهلال الأحمر إلى موقع طائرة الرئيس الإيراني.

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