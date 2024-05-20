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نفّذت قوة من فوج التدخل الرابع في الجيش اللبنانيّ عملية أمنية احترافية ودقيقة، في مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين جنوبي بيروت، وفق ما أكّد مصدر أمنيّ.



واستطاعت القضاء على أهم مركز تخزين للمخدِّرات وتوزيعها، في بيروت وضواحيها وهو ما يعرف بهنغار شاتيلا، على ما أوضح المصدر لصحيفة "الأنباء الكويتية".



وقال المصدر: "هذا المكان معتمد كمقر رئيسيّ لتوزيع المخدِّرات على مستوى بيروت وجبل لبنان والضاحية الجنوبية."



وأضاف: "الحساسية الأكبر، التي شكلت صعوبة في عملية الاجهاز على هذا الوكر الخطير للمخدِّرات والعصابة التي تديره، هي أنّالقسم الأكبر من انشاءات الهنغار تقع داخل مخيم شاتيلا."



وكشف المصدر عن أنّ مديرية المخابرات، في الجيش، وضعت خطة محسوبة للعملية موضع التنفيذ:

وكانت ساعات الفجر الأولى أفضل توقيت لبدء تنفيذ المهمة، إذ باغت عناصر فوج التدخل الرابع المكان، فحصل تبادل لإطلاق النار أدى إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى من المطلوبين، وتوقيف 13 شخصًا من مجموعة المروجين التابعين، أبرزهم الرأس المدبر وعدد من العاملين في عمليات الترويج ليرتفع العدد إلى 37 موقوفًا.