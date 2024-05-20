وتاريخيا، قتل ما لا يقل عن 18 رئيس دولة في حوادث تحطم طائرات، واحد منهم كان رئيسا عربيا هو الرئيس العراقي عبد السلام عارف وتوفي في حادث تحطم طائرة في الثالث عشر من أبريل 1966.

ومن أبرز الزعماء الذين قتلوا في حوادث تحطم طائرات، الرئيس الباكستاني ضياء الحق وقتل في 17 أغسطس 1988، وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة السويدي داغ همرشولد وقتل في حادث تحطم طائرة في روديسيا في الثامن عشر من سبتمبر 1961.

من بين رؤساء الدول الذي قتلوا في حوادث تحطم طائرات:

رامون ماجسايساي، رئيس الفلبين، وقتل يوم 17 مارس 1957

نيريو راموس، رئيس البرازيل، وقتل يوم 16 يونيو 1958

هومبرتو دي إلينكار كاستيلو برانكو، رئيس البرازيل، وقتل يوم 18 يوليو 1967

رينيه بارينتوس، رئيس بوليفيا، وقتل يوم 27 أبريل 1969

خايمي رولدوس أغيليرا، رئيس الإكوادور، وقتل يوم 24 مايو 1981

سامورا ماشيل، رئيس موزمبيق، وقتل يوم 19 أكتوبر 1986

جوفينال هابياريمانا، رئيس رواندا، وقتل يوم 6 أبريل 1994

سيبريان نتارياميرا، رئيس بوروندي، وقتل يوم 6 أبريل 1994

بوريس ترايكوفسكي، رئيس مقدونيا، وقتل يوم 26 فبراير 2004

ليخ كاتشينسكي، رئيس بولندا، وقتل يوم 10 أبريل 2010

ولعل من بين أبرز الشخصيات العربية التي قتلت في حوادث تحطم طائرات، رئيس الوزراء اللبناني رشيد كرامي، وقتل في الأول من يونيو 1987.

بالإضافة إلى ذلك قتل زعيم جماعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين، في حادثة تحطم طائرة أثناء رحلة بين موسكو وسان بطرسبرغ يوم 23 أغسطس 2023.