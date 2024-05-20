living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

1.9 مليار دولار: سبائك ذهب مستوردة في 2023!

20
MAY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بحسب أرقام الجمارك اللبنانية لعام 2023، تبيّن أن سبائك الذهب الخام هي ثاني أكبر سلعة مستوردة، إذ بلغت قيمة استيرادها نحو 1.9 مليار دولار. هذا يعني أن 11% من الدولارات التي استُخدمت في الاستيراد في 2023 ذهبت إلى الخارج لتمويل ثمن شراء هذه السبائك. صحيح أن السبائك تستخدم في قطاع صياغة الذهب وتحويلها إلى قطع جاهزة للعرض والبيع للاستخدام الفردي، لكن الإحصاءات تشير إلى أن الذهب الخام يُستورد ثم يُعاد تصديره، أي أن الكميات المستوردة لا تستخدم كلّها في عمليات تصنيع الحليّ والمجوهرات التي تنطوي على قيمة مضافة يستحصلها الاقتصاد من هذا الاستثمار، بل يخزّن ثم يصدّر إلى الخارج من دون أي نفع في الاقتصاد المحلّي.في السنوات العشر الأخيرة، استورد لبنان سبائك ذهب بقيمة 7.4 مليارات دولار، أو نحو 183 طناً. وفي الفترة نفسها، صدّر لبنان 119 طناً من هذا الذهب، أي 65% ممّا استورده. وفي هذه الفترة، كانت أكثر الدُّول المُورّدة لسبائك الذهب الخام إلى لبنان هي: سويسرا والإمارات وفنزويلا وتركيا. أما أكثر الدول المُستوردة لسبائك الذهب الخام فكانت سويسرا والإمارات وتركيا. وهو ما يُرجّح وجود عمليات تجارية غير مفيدة ذهاباً وإياباً بعيداً عمّا يقال عن أن التصدير والاستيراد هو لتقديم الذهب في المعارض التي تقام في تلك البلدان، إذ إن السبائك لا قيمة لعرضها، ولا سيما بهذه الكميات الكبيرة، بل يشي الأمر بأن جزءاً كبيراً من الكمية الواردة يعاد تصديرها كما هي، وهو أمر يبدو غير مفيد لاقتصاد يعاني من عجز في ميزانه التجاري ينعكس عجزاً في حسابه الجاري. فعلى سبيل المثال، كان يمكن استخدام مبلغ الـ 1.9 مليار دولار في استيراد مواد أوّلية أخرى تُستخدم في إنتاج سلع يمكن أن تأتي بعملات أجنبية أكثر إلى البلد.
هذا النوع من الأمور هو المُستهدف عندما يتم الحديث عن ضرورة وضع قانون ضوابط رأس المال (كابيتال كونترول)، والذي أصبح، بعد خروج معظم رؤوس الأموال في القطاع المالي من البلد عقب الأزمة، عبارة عن قانون يمكن أن تُحدد فيه ضوابط على الاستيراد فقط. وهذا الأمر يُحتّم أن يكون هناك من يراقب الاستيراد ويرى أين يذهب وكيف، وبماذا يتم استخدامه. عملياً، لا يمكن للحكومة أن تُعيد توزيع المبلغ المستنزف في استيراد وتصدير سبائك الذهب على استيراد مواد أولية للصناعات الأخرى، وذلك يحتاج إلى قطاع مصرفي فعّال يستطيع، بواسطة الإقراض، إقراض هذه المّدخرات لتمويل استثمارات في قطاعات أخرى. وبما أن القطاع المصرفي مُعطّل اليوم، وخصوصاً من ناحية دوره التمويلي في الاقتصاد، لا يمكن الحديث عن ضبط رؤوس الأموال وتوجيهها نحو الاستثمار الأكثر فائدة للاقتصاد.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   