مصادر إيرانية تعلن وفاة الرئيس الإيراني بحادثة تحطم مروحية

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أعلنت وسائل إعلام ومصادر إيرانية، اليوم الاثنين، وفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته في حادث تحطم مروحية شمال شرق البلاد، مساء أمس الأحد.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني أيضا أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان قتلا بحادثة تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقلهما الأحد.

وكانت وسائل إعلام إيرانية أعلنت قبل قليل أنه سيتم "خلال دقائق سيتم الإعلان رسميا عن مقتل الرئيس ورفاقه في حادث تحطم المروحية".

وأكد قائد جيش أذربيجان الشرقية، صباح الاثنين، أن "بعض جثث ركاب المروحية كانت محترقة ولا يمكن التعرف عليها".

وقال قائد فيلق الحرس الثوري لأذربيجان الشرقية إن "وزير الخارجية ومحافظ أذربيجان الشرقية وممثل خامنئي في هذه المحافظة حاضرين أيضًا على متن هذه المروحية".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أنّه "لا توجد أيّ علامة" حياة في حطام المروحيّة التي كانت تقلّ الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ومسؤولين آخرين.

وذكر التلفزيون أنّه "عند العثور على المروحيّة، لم تكُن هناك أيّ علامة على أنّ ركّاب المروحيّة أحياء".

وكان قد قال مسؤول لوكالة رويترز للأنباء إن جميع جميع الركاب لقوا حتفهم على الأرجح في حادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وأضاف: "طائرة الرئيس الإيراني احترقت بالكامل في حادث التحطم."