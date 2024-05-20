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عناوين الصحف ليوم الأثنين 20 أيار 2024

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الأخبار: «حرب» داخل مجلس الحرب

محنة في إيران: رأسا الجمهورية والدبلوماسية مفقودان

كيف طوّر حزب الله تكتيكاته الأمنية والعسكرية؟ المقاومة استخدمت أقلّ من 20% مما يعرفه العدو

 

 

 

 

الديار: أسبوع حاسم رئاسياً... «الخماسيّة» تعرض رؤيتها للحلّ
مُحاولة أميركيّة أخيرة لتجنب اجتياح رفح!

 

 

 

 

نداء الوطن: رسائل إسرائيلية إلى واشنطن وبيروت... وسموتريتش يُحرّض على "احتلال الجنوب"
وزير الداخلية صامت أمام عاصفتَين: فوضى المركبات ووقاحة مفوضية اللاجئين

 

 

 

 

البناء: حادث مقلق لطائرة الرئيس الإيراني وجهود مكثفة لكشف مصيره والوفد المرافق/ الخامنئي للإيرانيين: عليكم بالدعاء ولا داعي للقلق ولن يكون هناك خلل في البلاد/ غانتس يواكب الفشل العسكري وانقلاب الرأي العام في الكيان ويمنح نتنياهو مهلة

 

 

 

اللواء: «المسيَّرات المقاتلة» تدخل حرب الجنوب.. وجغرافيا النار تتوسَّع
أسبوع الخماسيَّة بين عين التينة وكتلة الإعتدال.. وإطلاق نار ليلاً على بيت الكتائب

 

 

 

 

النهار: مفوضية اللاجئين تشعل عاصفة غاضبة ميقاتي لـ"النهار": تفهم عربي لكل مطالبنا

 

 

 

 

الجمهورية: حراك رئاسي للحسم بين التشاور والحوار
إيران والعالم يترقبان مصير رئيسي

 

 

 


l'orient le jour: Intenses recherches pour retrouver le président Raïssi après un accident d'hélicoptère

 

 

 

 

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: فرق البحث تصل إلى حطام مروحية الرئيس الإيراني
«الوزراء الإيراني» عقد جلسة طارئة بعد فقدان مروحية الرئيس... وخامنئي حاول طمأنة الإيرانيين

 

 

 

 

الأنباء الكويتية: ملامح أزمة مرشحة للتفاقم بين لبنان و«مفوضية اللاجئين» واتصالات من «الخماسية» لتقريب وجهات النظر بين الأفرقاء

 

 



الوطن السورية: خامنئي: على الشعب ألا يقلق فلن يكون هناك أي خلل في عمل البلاد … العالم يضبط توقيته على ساعة طهران … بانتظار معرفة مصير الرئيس رئيسي ومرافقيه .. الجيش الإيراني وفرق الإنقاذ تشارك بعمليات البحث بحضور قائد الحرس الثوري ووزراء ومسؤولين

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