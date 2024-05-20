أسرار الصحف ليوم الأثنين 20 أيار 2024

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اللواء: أسرار

لغز

نُقل كلام عن السفيرة الأميركية الحالية مؤدَّاه أنها لا تمانع من وصول مرشح الممانعة إلى رئاسة الجمهورية إذا كان يحوز على أكثرية الأصوات النيابية، وهو موقف يتناقض مع توجهات السفيرة السابقة!



غمز

يحاول رئيس التيار الوطني الحر الإمساك بشعرة معاوية في علاقته غير المستقرة مع الثنائي، وخاصة حزب الله، سعياً للحفاظ على حصته في العهد الجديد!

همس

حرص السفيران السعودي والمصري على الرد سريعاً، وبالصوت والصورة، على إشاعة التباينات والحساسيات الشخصية بينهما، وذلك عبر إصدار البيان الثنائي، إثر لقاء في دارة الأول في اليرزة!

نداء الوطن: خفايا

تبيّن أن الحملة على الخطّة الأمنية ووزير الداخلية من جانب «الثنائي الشيعي» نجمت عن عدم الإعتراف ببطاقات اللجنة الأمنية الصادرة عن «حزب الله».

بدأت تتكشف إلى العلن خيوط تلاعب بالمشاعات في أكثر من منطقة لبنانية بالتواطؤ مع دوائر المساحة.