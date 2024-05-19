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تفاصيل جديدة حول حادثة سقوط طائرة رئيسي..

19
MAY
2024
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كشف التلفزيون الإيراني بعد ظهر اليوم الأحد، عن تقارير أولية عن هبوط صعب لمروحية كانت تقل الرئيس الإيراني في محافظة أذربيجان الشرقية.

وأضافت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا: "وزير الخارجية وعدد من المسؤولين كانوا على متن المروحية مع الرئيس الإيراني."

وأفاد التلفزيون الإيراني أنّ الظروف الجوية القاسية والضباب الكثيف تجعل جهود فرق الإنقاذ صعبة.

وقالت نور نيوز عن رئيس منظمة الهلال الأحمر للإغاثة والإنقاذ: "إرسال مسيرات تابعة للهلال الأحمر إلى موقع الحادث."

وكشفت هيئة الطوارئ الإيرانية أّنها لم تتلق حتى الآن أي تقارير عن سقوط مروحية الرئيس الإيراني.

وأضافت: "إرسال فرق إنقاذ تابعة للهلال الأحمر ومسيرات إلى موقع الحادث".

وأفادت رويترز عن وزير الداخلية الإيراني أنّ مروحية في موكب الرئيس رئيسي عانت من هبوط صعب.

وأردف وزير الداخلية الإيراني أنّ هناك صعوبة في الاتصال مع فريق الرئيس بسبب طبيعة المكان الجغرافية.

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