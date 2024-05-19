بالصور- التيار في ملبورن يقيم احتفالًا سنويًا رعاه منسق عام قطاع الانتشار وحضره وديع عقل..

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لبى المئات من ابناء الجالية اللبنانية في ملبورن دعوة التيار الوطني الحر لمشاركته في الاحتفال السنوي الذي يُقيمُه كل عام في مثل هذا الوقت .

الاحتفال المميّز الذي أقيم مساء امس السبت الثامن عشر من ايار الجاري في قاعة مارون الفخمة ، رعاه منسق عام قطاع الانتشار نديم جرداق ممثلاً رئيس التيار جبران باسيل بحضور عضو المجلس السياسي المحامي وديع عقل.

وشارك في الاحتفال إلى منسق التيار في ملبورن طوني قزّي ، منسق استراليا مارون الخوري ، قنصل لبنان العام رامي حامدي والاباء : ريتشارد جبور، جوني سابا وراني شلّي ، والراهبات الأنطونيات وعميد الجالية اللبنانية في فكتوريا رئيس الجامعة الاسترالية اللبنانية الثقافية بشارة طوق .

كما وحضر حركة الاستقلال ، الشيوعي اللبناني ، جمعية القديسة مورا الخيرية ، نادي بقرزلا الاجتماعي ، جمعية عشاش ، جمعية المشاريع الإسلامية ، نادي شباب لبنان وحشد من الفعاليات الاقتصادية والأكاديمية والادبية والثقافية وفي طليعتهم الناشط الوطني والثقافي الاديب أنطوان حربية، المهندس ميلاد جريج ، نائب الرئيس القاري للجامعة اللبنانية الثقافية ميلاد الحلبي ، الاديب سامي مظلوم ورجل الاعمال الضيف ابراهيم جري، امين منظمة حزب البعث العربي الاشتراكي السابق محمد صوفان ، الاستاذ راسم الباشا وآخرون .

قدّم حلقات الحفل روبير بخعازي والانسة جيسي الخوري ، وتوالى على الكلام منسق ملبورن طوني قزي ، نديم جرداق ، نخلة بيطار والمحامي وديع عقل، وقد اجمع المتحدثون على وحدة لبنان وسيادته واستقلاله ، والدور الرائد والفعال الذي لعبه التيار الوطني الحر برئاسة الوزير جبران باسيل والمستمر في النضال من اجل تنظيم النزوح السوري في لبنان ، والسعي الدؤوب لوضع حدٍ للفساد المستشري في البلاد واستعادة اموال المودعين المسلوبة .

كما استعرض جرداق اهمية دور الانتشار في مساعدة لبنان في النهوض ومواجهة ازماته ودعمه لمجابهة الفساد لافتاً الى ضرورة تكاتف الجميع والتعالي على الخلافات.

بدوره استعرض عقل مراحل مكافحة الفساد منوعاً بالدور الذي لعبه ولا يزال التيار في ذلك.