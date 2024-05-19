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هذا ما يحمله طقس بداية الأسبوع

19
MAY
2024
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الإثنين غائما جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، بينما ترتفع على الساحل، حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية بحدود ال 3 درجات. تنشط الرياح وتكون محملة بطبقات من الغبار في الأجواء.
وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: لايزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير كتل هوائية حارة نسبيا مصدرها شمال أفريقيا، والتي تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، مع انخفاض بنسبة الرطوبة وطبقات خفيفة من الغبار . ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهرايار في بيروت بين 18 و 27، في طرابلس بين 17 26، وفي زحلة بين 13 و 27 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأحد: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وانخفاضها بشكل بسيط على الساحل، مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء. الإثنين:غائم جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، بينما ترتفع على الساحل، حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية بحدود ال 3 درجات. تنشط الرياح وتكون محملة بطبقات من الغبار في الأجواء. الثلاثاء:قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع بداية انخفاض محدود بدرجات الحرارة، والتي تعود الى معدلاتها الموسمية على الساحل. ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من المساء ويتكون الضباب على الجبال المتوسطة. الأربعاء:غائم جزئيا دون تعديل يذكر على الساحل، وعودة الارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وضباب على المرتفعات.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 19 الى 27 درجة، فوق الجبال من 19 الى 26 درجة، في الداخل من 14 الى 32 درجة.
- الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية نهارا، سرعتها بين 10 و 25 كم/س.

- الانقشاع: متوسط يسوء أحيانا بسبب الغبار.

- الرطوبة النسبية على الساحل:بين % 40 و % 70.

- حال البحر:منخفض ارتفاع الموج.

- حرارة سطح الماء: 22 .

- الضغط الجوي: 760 ملم زئبق .

- ساعة شروق الشمس: 05,34 ساعة غروب الشمس: 19,35 .

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