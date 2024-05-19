عناوين الصحف ليوم الأحد 19 أيار 2024

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النهار: لغم جديد أمام "الخماسية" في "اجتهاد" بري للجلسات؟



الديار: ملف الرئاسة: اللجنة الخماسية تحشر نفسها بالوقت فهل تنعى مهمتها في آخر أيار؟

قطر تجدد مساعيها من دون أسماء وجنبلاط الى الدوحة اليوم بدعوة رسمية

جبهة الجنوب مرشحة للتصعيد... ومفاجآت حزب الله تنتظر العدو



الأنباء الكويتية: إيقاع سياسي وعسكري مرتفع في المشهد اللبناني وتحرك مرتقب لأركان «الخماسية» لتضييق مساحات التباعد

رفض أميركي لرئيس من محور الممانعة وكباش للوصول إلى مرشح توافقي

الوطن السورية: دول أوروبية تتحرك لإعادة اللاجئين.. ووزير الداخلية القبرصي: حان الوقت ليعيد الاتحاد الأوروبي تحديد موقفه … شرف الدين لـ«الوطن»: يجب البدء بزيارات رسمية إلى سورية والحصار الغربي هو العقدة



الشرق الأوسط السعودية: الانقسام يتعمق في إسرائيل حول حكم غزة

الوسطاء يحاولون ترتيب مباحثات تهدئة جديدة... وتل أبيب تلاحق السنوار