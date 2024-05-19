مصدر لبناني: لدى حزب الله مفاجآت جديدة بالمعركة

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت الديار:

في شأن الوضع على جبهة الجنوب اللبناني، قال مصدر لبناني مطلع لـ «الديار» امس ان هناك تصعيدا متناميا في المواجهات منذ ايام، وهناك توسعا جغرافيا واضحا في الاستهدافات المتبادلة، فمقابل الاغتيالات الاسرائيلية لمقاومين وقياديين ميدانيين في عمق الجنوب والبقاع، نفذ حزب الله ضربات بالصواريخ والمسيرات في مناطق بعيدة منها القاعدة العسكرية الاسرائيلية في منطقة طبريا على بعد ٣٥ كيلومترا من الحدود بالاضافة الى قاعدة اخرى للعدو في عمق الجولان.

واضاف المصدر ان هذا التصعيد لا يزال ضمن قواعد الاشتباك بالمعنى العسكري، مستبعدا تحول الوضع لحرب واسعة او انفلات هذه المواجهات.



لكنه اضاف «ان التصعيد مرشح للاستمرار، وربما ياخذ مداه في المرحلة المقبلة. وان حزب الله يملك قدرات وسيكون لديه مفاجآت اخرى مثلما فاجأ العدو منذ اندلاع المعركة وحتى اليوم».