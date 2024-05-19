إجتهاد بري: لغم جديد أمام "الخماسية"...

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بعض ما جاء في مانشيت النهار:

المحاذير المبكرة التي اشارت اليها "النهار" امس لجهة توظيف بيان سفراء "الخماسية" وتصويره من جانب الرئيس نبيه بري بانه تبن لدعوته الى الحوار تعززت عبر ما يمكن ان يشكل لغما جديدا يتمثل في اجتهاد بري لموضوع عقد الجلسات.

اذ نقل عن بري انه اعتبر مجددا ان الخماسية تبنت موقفه من دعوته للحوار والتشاور من دون شروط مسبقة وانه يقول بضرورة عقد جلسات انتخابية متتالية، "على أن تُعقد كل جلسة لـ4 أو 5 دورات، وفي حال تعذّر انتخاب الرئيس ندعو لجلسة بعد انقضاء 24 ساعة، إلى أن يتمكن النواب من انتخابه».



واثار ذلك تساؤلا ملحا عما اذا كانت المعارضة والقوى الأخرى ستقبل باجتهاد بري علما انه يختلف أيضا مع بيان الخماسية نفسها .