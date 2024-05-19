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بعض ما جاء في مانشيت النهار:

لم تتبدل وتيرة التطورات الميدانية في #الجنوب عما سبقها في الأيام الأخيرة لجهة تواصل تصعيد تبادل الضربات في الأعماق بين #إسرائيل و"#حزب الله" علماً أنّ العامل اللافت الذي برز في الساعات الأخيرة تمثل في تكرار الاستهدافات الاغتيالية التي تنفذها المسيّرات الإسرائيلية على تخوم الحدود اللبنانية السورية .

وعزز تصعيد وتيرة العمليات الجارية المعطيات التي تنحو في اتجاه ترجيح حرب استنزاف لا تزال طويلة من دون أفق مرئي قريب لنهايتها ما دام أفق الحرب المتدحرجة في غزة ورفح مقفلا على أي وقف نار او تسوية أو هدنة. وتكشف هذه المعطيات أن معظم الانطباعات التي رافقت أجواء القمة العربية الأخيرة التي انعقدت في البحرين تعكس معلومات ومعطيات تثير القلق على لبنان لجهة الاستمرار طويلا في مواجهات الاستنزاف كما أن هذه الأجواء والمعطيات لعبت دورا أساسيا دافعا نحو إصدار سفراء مجموعة الدول الخماسية قبل يومين بيانهم الذي حض على نهاية سريعة للأزمة الرئاسية لجملة أسباب أبرزها ألا يفقد لبنان مكانه في أي مفاوضات لا بد ستحصل في وقت ما حول الأوضاع المتفجرة في المنطقة .



في ظل هذه المعطيات عاود الجيش الاسرائيلي أمس نهج الاغتيالات المركّز فاستهدف سيارة على أوتوستراد يعفور قرب منطقة المصنع داخل الأراضي السورية، وأشار المرصد السوري إلى أن قياديا في "حزب الله" ومرافقه كانا في السيارة التي استهدفتها غارة إسرائيلية قرب حاجز للجيش السوري قرب الحدود اللبنانية. وأشارت المعلومات إلى نجاة المستهدف وهو مسؤول ل"حزب الله" في سوريا علما انه الاستهداف الثاني في تلك المنطقة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وكانت مسيرة إسرائيلية أخرى استهدفت دراجة نارية في بلدة الناقورة أصيب على أثرها الراكب بجروح. كما شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة على بلدة عيتا الشعب. كما شن عصرا غارة على بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل.



