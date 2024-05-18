living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ الحرب تتصاعد من غزة إلى الجنوب... تطور أوروبي في الدعوة لعودة النازحين إلى سوريا والمعضلة الرئاسية في انتظار ترجمة بيان "الخماسية"!

18
MAY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

من أزقة جباليا ورفح إلى جنوب لبنان، عادت الحرب لتتصاعد فصولاً.
في الأراضي الفلسطينية كأنه اليوم الأول للحرب. الفصائل الفلسطينية تضرب الدبابات ووحدات المشاة الإسرائيلية من مسافة صفر، وتستعيد مشهديات الفيديوهات وقذائف التاندوم والهاون الصواريخ. وفي جنوب لبنان، تصعيد إسرائيلي وضرب للعمق اللبناني، يُقابل بإدخال أسلحة جديدة ومسيّرات انقضاضية. وهذا المشهد، من شأنه التأثير على الوضع اللبناني وإبقائه تحت النار والحروب، في الوقت الذي كانت فيه دوما بالأمس تقدم مشهدية للبنان المنشود، إلى جانب عناصر قوة لبنان، وذلك في الإقتصاد والتنمية والإستنهاض لمقدرات المجتمع.

وعلى خط المخاطر الوجودية التي يمثل النزوح السوري أبرزها، لفت أمس بيان بالغ الأهمية من 8 دول أوروبية في طليعتها قبرص، حذّر من مخاطر النزوح ومشدداً على عودة النازحين إلى سوريا، من خلال مساعي هذه الدول ل"خلق مناطق آمنة" في الداخل السوري، بالتزامن مع الدعوة لإعادة النظر في الموقف الأوروبي تجاه الأزمة السورية. ولا شك أنَّ هذا التطور في المواقف الأوروبية، يأتي نتيحة لسياق الإعتراض اللبناني الكبير والذي توّج بمشهدية التوصية النيابية الجامعة هذا الأسبوع، ويقدم للبنان فرصة لتطوير خطواته الإعتراضية على الصعد الدبلوماسية والميدانية والأمنية والإدارية.

إلى ذلك، وبعد خارطة الطريق التي قدمتها اللجنة الخماسية في اجتماع عوكر، وخاصة لجهة الإشارة إلى الحسم عبر الدورات المتتالية، يبرز الترقب لكيفية ترجمة المواقف. ذلك أنه في ظل إصرار حزب الله على أن أصوات الحرب تعلو على خيار الداخل وخاصة لجهة انتخاب رئيس للجمهورية، يكرّس موقع لبنان في بحث مستقبله في التسويات التي تُرسم، على ما أكد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بالأمس، فإن الأمور تبقى على ما هي عليه من انسدادٍ يزيد الأزمة اللبنانية استفحالاً.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   