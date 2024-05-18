"المقاومة الإسلامية" أعلنت استهداف موقع رأس الناقورة البحري والتجهيزات التجسسية في موقع الرمتا

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أعلنت "المقاومة الإسلامية"، في بيان، أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على الصياد المدني في رأس الناقورة داخل الأراضي اللبنانية صباح اليوم السبت 18-05-2024، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع رأس الناقورة البحري بقذائف المدفعية".
كما أعلنت في بيان ثان، أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:45 من بعد ظهر يوم السبت 18-05-2024 التجهيزات التجسسية في موقع الرمتا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة".