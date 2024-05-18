"المقاومة الإسلامية" أعلنت استهداف موقع رأس الناقورة البحري والتجهيزات التجسسية في موقع الرمتا

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أعلنت "المقاومة الإسلامية"، في بيان، أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على الصياد المدني في رأس الناقورة داخل الأراضي اللبنانية صباح اليوم السبت 18-05-2024، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع رأس الناقورة البحري بقذائف المدفعية".

كما أعلنت في بيان ثان، أنه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:45 من بعد ظهر يوم السبت 18-05-2024 التجهيزات التجسسية في موقع الرمتا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة".