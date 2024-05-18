صوت المدى: نفي لمكتب الرئيس عون.. وتأكيد على المحبة والاحترام لبو صعب

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ذكرت اذاعة صوت المدى اليوم ما يلي:

نشر أحد المواقع الإعلامية الزميلة خبرًا ونقله عدد آخر من المواقع، ومفاده أن الرئيس الجنرال ميشال عون يستشيط غيظًا عند ذكر اسم إلياس بو صعب أمامه، وهو يتناوله بشتى النعوت… “.

وبما أن هناك من يستفيد من توزيع هكذا خبر لغاية بنفس يعقوب، ومن باب وضع حد لهؤلاء، ومع علمنا المسبق بالجواب، اتصلت صوت المدى بمكتب فخامة الرئيس الجنرال ميشال عون للاستفسار عن هذا الخبر وكان الجواب المتوقع “أن هذه كلها إشاعات وهي عارية عن الصحة ولقد تعودنا على هكذا فبركات وأن الرئيس عون يكن كل الاحترام والمحبة لدولة الرئيس الياس بو صعب و يؤكد حتى لو كان هناك اختلاف بوجهة النظر بأي موضوع كان، هذا لا يلغي الاحترام والعلاقة الطيبة بينهما.