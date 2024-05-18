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عاصفة إنمائيّة ستضرب كلّ لبنان (جومانا ناهض)

18
MAY
2024
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جومانا ناهض -
بينما يتلهّى البعض من ساسة الأخيلة باهتمامهم الملفّق بضرورة انتخاب رئيس، على مقياسهم طبعًا، مستقيلين من وظائف الوطن كافّة، يتفوّق جبران عليهم، كالعادة، بمتابعة العمل والاستقبالات والمواجهة ورفع الصوت والمؤتمرات والحثّ الدّائم على ضرورة انتخاب رئيس من دون التّغاضي عن واجبه الإنمائيّ الاقتصاديّ.

فها هو يتجوّل من أقصى الشّمال إلى أقصى الجنوب، بادئًا بنفسه حتّى يتحمّل سبب الفشل، إن حصل. وها هي البترون تتحوّل إلى "نجمة بحر الشّمال" ففشل، بنجاحها، كلّ من أفرجوا عمّا في صدورهم من لوم وعتب على التيّار الّذي برأيهم يكتفي بالكلام ولا يقدّم مشروعًا.

إلى أن جاء الفعل المؤكّد ثانيًا، من طرابلس الفيحاء، طرابلس الّتي تجمع الكلّ وتستقبل الكلّ والّتي كان لها حصّتها مع التيّار. فمن ترميم بيوت شارع مينو، إلى جولة جبران مع بداية الأعمال ووجوده بشخصه خلال الاحتفال - في ما يتقصّد آخرون قطف زرعه - لهو دليل واضح على أنّ التيّار عابر للمناطق والانتماءات والأديان.
فمن غيره، بعيدًا عمّا يمثّله، يسري في عروقه العمل للنهضة الاقتصاديّة الّتي تعني أهل الدّار وجيرة أهل الدّار وأصدقاءهم من كلّ مدار؟

وها هو الجنوب في المرحلة الثّالثة يقع بين شباك التيّار، راضيًا غير متأفّف. " جزّين الصّبا"، الّتي وبالرّغم ممّا يمرّ به الجنوب حافظت على صمودها وعصبها الفتيّ، وتهيّأت لنهضة في سوقها ساق نحوها أصوات نشاز لتقلّل من أهميّة المشروع.
لكنّ ما لا يحتاج تواقيعهم لا يسري عليه مع جبران " ال ما خلّونا".

وبالأمس، كان العرس التّقليديّ في "دوما التّراث" وبحضور الرئيس الجنرال ميشال عون، ووزراء ونوّاب ورجال دين وسفراء دول ودبلوماسيين.وقد صدح صوت جبران مجدّدًا بأنّ الإنماء في أيّة منطقة هو إنماء للجميع. وفي السّياسة شدّد على موضوع انتخاب رئيس للجمهوريّة توافقي او انتخابي قادر على حماية لبنان وبناء الدّولة وعلى الكلّ التّعاون لوصوله.
من بديناميكيّة جبران؟ من بصلابته؟ من برؤيته الصّائبة وخياراته الدّقيقة؟ أنغرق البلد في حداد إجتماعيّ ثقافيّ إنمائيّ إقتصاديّ إذا تعذّر الاتّفاق على رئيس؟ أم نوازن ونوازي بين السّعي الدّؤوب لرئيس جمهوريّة مع ابقاء نبضات البلد على وتيرتها الّتي تحييه؟

لا منّة لأحدهم على آخر سوى بالعمل والنّتاج من دون نسيان الأمور الوطنيّة الأساسيّة الأخرى ومنها انتخاب رئيس توافقي قادر على متابعة مسيرة النّهوض بلبنان.

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